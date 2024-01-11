Херсонські поліцейські викрили у колабораціонізмі колишнього голову селищної ради

Оперативники Херсонського районного управління поліції встановили, що 68-річний мешканець обласного центру після нападу рф на Україну підтримав окупацію. Після цього він очолив один із незаконних органів окупаційної влади та всіляко сприяв проведенню псевдореферендуму щодо входження Херсонщини до складу росії. Нині слідчі обласного управління СБУ повідомили фігуранту про підозру в колабораційній діяльності. За вчинення злочину проти основ національної безпеки України підозрюваному загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомив заступник начальника поліцейського підрозділу Рустам Карімов, працівники карного розшуку отримали оперативну інформацію, що 68-річний мешканець обласного центру від самого початку позитивно сприйняв окупацію міста військами рф. Під час проведення подальших оперативно-розшукових заходів, у тому числі з використанням можливостей аналітиків обласного главку поліції, розшуківці встановили, що колишній селищний голова Комишан згодом погодився й на співпрацю із загарбниками.

Так, поліцейські дізналися, що у червні 2022 року фігурант добровільно обійняв посаду так званого «голови військово-цивільної адміністрації Комишанської селищної територіальної громади м. Херсон Херсонської області». Після цього він почав виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території.

Також псевдоголова взяв активну участь у підготовці та проведенні незаконного референдуму про приєднання Херсонської області до складу країни-агресора. Зокрема поліцейські встановили, що зловмисник особисто проводив співбесіди для підбору членів дільничної виборчої комісії, яка мала провести псевдовибори на території тимчасово окупованих Комишан, Зимівника, Благовіщенського та Приозерного. Після створення незаконної ДВК фігурант забезпечив її приміщенням, транспортними засобами та матеріальними ресурсами.

Крім цього, безпосередньо у дні проведення так званого «референдуму» зловмисник разом із військовими рф на агітаційному автобусі здійснював об’їзд Комишан та закликав місцевих мешканців долучатися та проголосувати за приєднання Херсонської області до складу рф.

Слідчі обласного управління СБУ кваліфікували дії фігуранта за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Тобто – участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, вчиненій за попередньою змовою групою осіб. Протиправна діяльність чоловіка підтверджується й показами свідків, яких встановили поліцейські. Нині зловмиснику повідомлено про підозру. Процесуальне керівництво проведення досудового розслідування здійснюється прокуратурою Херсонської області. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області