Херсонські правоохоронці затримали колишнього міліціонера, який пішов працювати на окупантів

Чоловік до 2011 року проходив службу у різних підрозділах органах внутрішніх справ, а після захоплення ворогом території Херсонської області пішов працювати в окупаційну міліцію. Перебіжчика затримали та вже оголосили про підозру.

Оперативники Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції зібрали доказову базу відносно мешканця Херсонщини, який працював на окупаційну владу. Встановлено, що фігурант у минулому проходив службу на різних посадах у ГУ МВС України в Херсонській області, а у 2011 році пішов на пенсію.

Під час тимчасової окупації 51-річний чоловік добровільно пішов на службу до головного управління «міністєрства внутрєніх дєл рф». За активну проросійську позицію його призначили на посаду «спєциаліста отдєла рєгістрациї транспортних срєдств отдєла ГІББД в городє Хєрсон».

Після звільнення частини окупованих територій чоловік спробував «залягти на дно», однак працівники внутрішньої безпеки поліції та СБУ встановили місце знаходження фігуранта. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури перебіжчику вже оголошено про підозру за ч.7 ст.111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тепер колишній міліціонер може провести за ґратами від 12 до 15 років.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України