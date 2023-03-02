Буковинця затримали за підозрою в одержанні хабаря за вплив на рішення військово-лікарської комісії

Фігурант пообіцяв військовослужбовцю, який проходить реабілітацію після поранення, за винагороду у розмірі 1600 доларів США посприяти у вирішенні питання про визнання його непридатним до подальшого проходження служби.

Правоохоронці задокументували протиправні дії зловмисника під час отримання частини хабаря та вже повідомили йому про підозру у вчиненні злочину.

В ході відпрацювання оперативної інформації, співробітники обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно із працівниками Слідчого управління ГУНП задокументували протиправну діяльність 30-річного мешканця Вижницького району.

Поліцейські встановили, що буковинець спілкуючись з військовослужбовцем, який проходив лікування та реабілітацію після поранення у лікарні, запропонував за грошову винагороду вплинути на рішення військово-лікарської комісії. Фігурант повідомив чоловіку, що має надійні зв’язки у госпіталі та за 1600 доларів США пообіцяв посприяти у визнанні його обмежено чи повністю непридатним до служби.

1 березня слідчі поліції Буковини спільно з оперативниками УДВБ, за силової підтримки бійців поліції особливого призначення, затримали фігуранта в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особовою) Кримінального процесуального кодексу України, під час отримання частини хабаря в розмірі 1000 доларів США.

Наразі правоохоронці вже повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. За скоєне буковинцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері Західного регіону. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області