Херсонського бізнесмена підозрюють у привласненні 200 тисяч бюджетних гривень

У Херсоні повідомлено про підозру у вчиненні злочину директору приватного підприємства, який приніс збиток бюджету міста при ремонті стадіону.

Слідчі з’ясували, що дане підприємство стало переможцем тендеру на ремонт соціального об’єкта, запропонувавши за свої послуги понад 2 мільйонів гривень – нижче всіх за ціною.

Директор підприємства не виконав в повному обсязі замовлені роботи і вніс неправдиві відомості про виконання будівництва в повному обсязі.

Експертиза показала, що підрядник втратив на цьому понад 200 тисяч гривень бюджетних коштів.

За даним фактом слідчими Херсонського відділу поліції були відкриті кримінальні виробництва за розтрату майна та службове підроблення.

На даний момент 32-річному бізнесмену повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Триває слідство, – інформує Відділ комунікації поліції Херсонської області. // khersontimes.ks.ua