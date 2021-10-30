Львівські митники виявили в авто понад 1000 пластин сусального золота

Згідно з маркуванням, товар було виготовлено в Німеччині.

28 жовтня у пункт пропуску «Шегині–Медика» із Польщі прибув легковик «Skoda Superb», під керуванням 35-річного мешканця Закарпаття.

Про це інформує Львівська митниця.

Водій обрав смугу «зелений коридор». Однак під час огляду авто митники, спільно з прикордонниками, виявили 1250 пластин сусального золота в упаковках.

На водія було складено протокол за ст. 471 Митного кодексу України. Справа буде розглядатися в суді.

Товар, орієнтовна вартість якого понад 270 тис гривень, тимчасово вилучено. // Діло