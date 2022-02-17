У Харкові затримали ще трьох учасників злочинної групи, яка «спеціалізувалася» на квартирних крадіжках

Їхніх спільників поліцейські затримали у листопаді минулого року. Усім повідомлено про підозру та обрані запобіжні заходи.

Викрили злочинну діяльність угруповання оперативники управління стратегічних розслідувань в Харківській області та слідчі обласної поліції. До його складу входило шестеро осіб — вихідці з інших країн та мешканці різних областей. Більшість учасників — раніше засуджені за різні злочини, зокрема й майнові. Угруповання «спеціалізувалося» на квартирних крадіжках.

Учора, 16 лютого, поліцейські затримали трьох членів злочинної групи. Раніше, у листопаді минулого року, було затримано ще трьох їхніх спільників після того, як вони скоїли чергову крадіжку. Шляхом підбору ключів до замка вхідних дверей фігуранти проникли до квартири, що на проспекті Гагаріна, та заволоділи речами власника.

В ході слідства встановлена причетність злочинної групи до скоєння 9-ти квартирних крадіжок на території Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей. На підставі отриманих доказів усім зловмисникам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. 5-м підозрюваним обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще одному учасникові запобіжний захід обиратимуть 18 лютого.

Процесуальне керівництво кримінального провадження здійснює Харківська обласна прокуратура.

За крадіжку Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України