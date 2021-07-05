На столичном кладбище крестом убили мужчину

В Киеве на кладбище жестоко убили мужчину. Рядом с телом лежал окровавленный деревянный крест.

Об этом Информатору сообщили в департаменте уголовного розыска Украины.

«На теле убитого нашли многочисленные колото-резаные ранения, а части головы вообще не было. Рядом с телом лежал окровавленный деревянный крест, которым, вероятно, и разбили голову пострадавшему», — говорится в сообщении.

Убитый был бездомным и жил на этом же кладбище. Подозреваемого уже задержали, им оказался 29-летний ранее судимый мужчина.

«Изверг в содеянном сознался и объяснил, что убил мужчину во время внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Убивал тем, что было «под рукой», — отмечается в сообщении.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении убийства. Решается вопрос об избрании меры пресечения — содержание под стражей.