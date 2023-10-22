У Харкові затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад

Зловмисник зайшов до магазину, направив на продавця зброю та наказав віддати всі гроші, що були в касі.

21 жовтня близько 12:40 до відділу поліції № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшов виклик про те, що в одному з магазинів у Новобаварському районі невідомий чоловік у військовій формі, погрожуючи зброєю, заволодів грошима та ювелірними прикрасами продавця.

Співробітники відділу поліції оперативно затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний раніше судимий чоловік. Ніякого відношення до військової служби він не має. Нападник у серпні цього року звільнився з місць позбавлення волі.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацію майна.

Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.

Відділ комунікації поліції Харківської області