На Львівщині працівники поліції вимагали хабар від працівників благодійного фонду

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито і повідомлено про підозру начальнику сектору дізнання та дізнавачу одного із райуправлінь поліції області за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, правоохоронці вимагали від мешканців Дніпропетровщини неправомірну вигоду за непритягнення їх до кримінальної відповідальності. Чоловіки є працівниками одного із благодійних фондів.

У листопаді 2022 року вони намагались перетнути кордон нібито за підробленими довідками. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження.

За 5000 доларів США підозрювані обіцяли допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності за вчинення цього проступку.

Правоохоронців затримали в порядку ст. 208 КПК України під час одержання коштів.

Слідчі дії тривають. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від посад.

Досудове розслідування здійснюють слідчі теруправління ДБР у місті Львові.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора