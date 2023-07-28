Херсонцю повідомили про підозру в «енергетичному» пособництві окупантам

Під час тимчасової окупації Херсона 53-річний місцевий житель погодився обійняти одну із керівних посад в енергетичному підприємстві, де всіляко сприяв його роботі «на благо» окупантів. За скоєння злочину проти основ національної безпеки України фігуранту загрожує 12 років ув’язнення.

Як розповів начальник відділу слідчого управління поліції Херсонщини Олег Мальчевський, під час досудового розслідування поліцейські за процесуального керівництва обласної прокуратури з’ясували, що в червні минулого року окупаційна влада створила так зване державне унітарне підприємство «херсоноблэнерго», в якому посаду начальника служби транспорту добровільно погодився обійняти 53-річний місцевий житель.

Перебуваючи на «посаді», фігурант всіляко сприяв реалізації завдань та рішень окупаційної адміністрації із забезпечення доставки електроенергії до приміщень, які займали місцеві органи псевдовлади та військовослужбовці рф. Зокрема, зловмисник здійснював своєчасне та безперебійне забезпечення автотранспортними засобами виробничих структурних підрозділів так званого ДУП «херсоноблэнерго», контролював експлуатацію та ремонт автотранспортних засобів, організовував переміщення транспортних засобів та механізмів між окремими виробничими структурними підрозділами псевдопідприємства, забезпечував кадровий добір водіїв на вакантні посади.

Також за вказівкою фігуранта незадовго до деокупації Херсона на лівобережжя були незаконно вивезені 12 одиниць транспортних засобів, що перебували на балансі легітимного АТ «Херсонобленерго». Крім цього, один із легкових автомобілів підприємства був переданий зловмисником у користування військових рф.

Дії псевдоначальника служби транспорту слідчі кваліфікували за ч. 1 ст. 111-2 «Пособництво державі-агресору» Кримінального кодексу України. Нині за погодженням із обласною прокуратурою йому повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області