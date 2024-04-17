Хмельничанина затримано за вимагання 100 000 грн. неіснуючого боргу

За процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури повідомлено про підозру 34-річному хмельничанину у вимаганні та грабежі (ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 186 КК України).

Правоохоронці встановили, що підозрюваний протягом тривалого часу займався вимаганням надуманого боргу у місцевого мешканця. Він неодноразово заявляв останньому, що той повинен сплатити йому 100 тис грн «карткового боргу».

Вимагач постійно телефонував потерпілому, переслідував, погрожував розправою та застосовував фізичне насильство. Більше того, він декілька разів приходив до оселі «боржника» та забрав телевізор і мобільний телефон.

Чоловік боявся за своє життя та здоров’я, тож передав підозрюваному частину коштів у розмірі 10 тис грн.

Однак «рекетир» на цьому не зупинився і продовжував вимагати сплатити решту суми.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України під час отримання частини «боргу» в розмірі 39 тис грн.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області за оперативного супроводу працівників УСР в Хмельницькій області ДСР НП України та Управління СБУ в області.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури