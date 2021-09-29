Іноземець, який викрав у чоловіка майже ₴900 тис. отримає реальну міру покарання

За підтримання публічного обвинувачення Слобідською окружною прокуратурою м. Харкова Червонозаводський районний суд м. Харкова визнав винним іноземця у розбої, спрямованому на заволодіння майном в особливо великих розмірах, поєднаному із погрозою застосування насильства (ч. 4 ст. 187 КК України), та призначив покарання у виді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна.

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2019 року 42-річний громадянин Грузії, перебуваючи біля будинку по пров. Троїцькому у м. Харкові, почав погрожувати ножем чоловіку, розбив скло його автомобіля та викрав пакет з грошовими коштами у сумі майже 900 тис. грн та ноутбук.



Після цього нападник втік з місця скоєння злочину.

27 вересня 2021 року Червонозаводським районним суду м. Харкова винесено обвинувальний вирок, яким іноземця визнано винним та призначено покарання у виді позбавлення волі на строк 9 років з конфіскацією майна.

Довідково: вирок законної сили не набрав, триває строк на апеляційне оскарження.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури