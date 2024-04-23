Інженер-землевпорядник виготовив документ, на підставі якого у приватну власність незаконно вибули землі вартістю ₴1,3 млн.

За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно інженера-землевпорядника за фактом складання підроблених офіційних документів та їх використання (ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Розслідуванням встановлено, що обвинувачений виготовив проєкт землеустрою щодо відведення громадянину у приватну власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства у Гостомелі.

Він достовірно знав, що ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги і згідно із законодавством не може перебувати у приватній власності. Пропри це в офіційному документі обвинувачений зафіксував відомості про відсутність обмежень у її використанні.

На підставі документа до Державного земельного кадастру внесені відомості про державну реєстрацію земельної ділянки за приватною особою. Це спричинило вибуття з комунальної власності територіальної громади земель водного фонду вартістю понад 1,3 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалось відділом поліції № 2 Бучанського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу Бучанського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура