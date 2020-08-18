Из Украины с начала года пытались незаконно вывезти 600 животных

За семь месяцев 2020 года из Украины пытались незаконно вывезти 600 животных.

Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.

«Информация о количестве животных, которые незаконно перемещались через государственную границу Украины за 7 месяцев 2019-2020 годов. За 7 месяцев 2020 года из Украины незаконно перемещались через государственную границу 600 птиц», — говорится в ответе на запрос.

Указано, что случаев незаконного ввоза животных в Украину не зафиксировано. Также не зафиксировано случаев ввоза и вывоза из Украины в 2020 году лошадей и экзотических и комнатных животных.

Сообщается, что за аналогичный период в 2019 году из Украины пытались вывезти 4 лошадей и 150 попугаев, а также ввезти 28 декоративных голубей.