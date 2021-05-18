Ізмаїлець обкрадав власників авто та вимагав гроші за повернення майна

Поліцейські оголосили правопорушнику підозру за ч. 2 ст. 185 та ч. 1 ст. 189 Кримінального кодексу України, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У квітні 31-річний неодноразово судимий чоловік повикрадав номерні знаки та дзеркала з автомобілів десяти містян і залишив їм записки з номером телефону, аби вони могли домовитися з ним про повернення майна за грошову винагороду. Громадяни звернулися до поліції і протиправні дії зловмисника були задокументовані — поліцейські затримали його одразу після отримання від одного з потерпілих 300 гривень із 1000, яку правопорушник у нього вимагав.

Правопорушнику повідомили про підозру в скоєнні крадіжок та вимаганні і помістили його під домашній арешт. Однак, не витримавши й місяця, він порушив умови запобіжного заходу і знову викрав дзеркало з припаркованого біля ринку автомобіля. Власник транспортного засобу одразу повідомив про це до поліції, і зловмисника піймали по гарячих слідах. В результаті цілодобовий домашній арешт змінився для нього на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування у кримінальних справах триває. Максимальне покарання, яке загрожує правопорушнику, — до п’яти років позбавлення волі.

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області