5 років позбавлення волі отримав злодій, який вчинив близько 50 крадіжок

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Слобідської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 32-річного чоловіка у крадіжках та замаху на крадіжки (ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України). Йому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що чоловік, який раніше неодноразово мав проблеми із законом, маючи не зняту та непогашену судимість, протягом січня-липня 2021 року скоїв близько 50 епізодів крадіжок.

Поле діяльності зловмисника було досить широким. Він проникав до квартир потерпілих у різний спосіб, зокрема розбивав вікна, зламував замки, та виносив звідти ювелірні вироби, годинники та інші цінні речі. Також зловмисник вчинив низку крадіжок з припаркованих автомобілів. Його «здобиччю» були сумки потерпілих з грошовими коштами, відеореєстратори, мобільні телефони та інша техніка.

Крім того, крадій неодноразово проникав до колекторів та зрізав кабелі електрозв`язку, що належать АТ «Укртелеком», після чого втікав з місця злочину.

Загальна сума завданих збитків складає близько 250 тис. грн.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Обвинувальний вирок виніс Комінтернівський районний суд м. Харкова. Наразі вирок суду набрав чинності.

Харківська обласна прокуратура