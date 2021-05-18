Ізмаїльські поліцейські розшукують чоловіка, який незаконно позбавив волі двох людей (фото)

Намагаючись змусити до спільного проживання 23-річну дівчину, 46-річний правопорушник викрав її разом зі спільною донькою і переховував від родичів та правоохоронців, перевозячи з одного населеного пункту до іншого. Більше тижня поліцейські розшукували зниклих, і врешті жінку з дитиною та правопорушником було знайдено.

Втім щойно зловмиснику оголосили підозру за ч.2 ст.146 Кримінального кодексу України і вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, він почав переховуватися від органів досудового слідства і був оголошений в розшук.

Якщо хтось впізнає чоловіка на фото або знає його місце перебування, просимо надати інформацію до Ізмаїльського районного відділу поліції в Одеській області за телефонами (096) 548-76-32, (098) 928-88-52, (097) 387-66-12 або на спецлінію «102».

Ізмаїльський районний відділ поліції в Одеській області