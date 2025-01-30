Ізраїль призупинив звільнення палестинських ув’язнених

Ізраїль 30 січня призупинив звільнення ув’язнених палестинців. Таке рішення ухвалили через хаос під час передачі ізраїльських заручників Червоному Хресту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Зазначається, що Управління в’язниць Ізраїлю отримало вказівку від влади зупинити звільнення палестинських ув’язнених у рамках сьогоднішнього обміну з ХАМАС.

Ізраїль ухвалив таке рішення після того, як у мережі показали кадри звільнення ізраїльських заручників. Під час процесу натовп у Секторі Газа оточив заручників, яких вели до автобусів Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також палестинці штурхали автобуси Червоного Хреста.

“Це ще один доказ незбагненної жорстокості терористичної організації ХАМАС”, – заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог також розкритикував сцени хаосу, які спостерігалися під час передачі заручників.

Прем’єр та міністр оборони Ізраїлю вимагають від ХАМАС гарантій, що звільнення наступних заручників відбуватиметься у безпечній обстановці.

Як зазначає видання “Новости Израиля”, палестинські ув’язнені вже були в автобусах та покинули територію в’язниці, коли обмін призупинили.

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, ХАМАС передав Ізраїлю вісьмох заручників. Серед них троє ізраїльтян та п’ять громадян Таїланду. Натомість з ізраїльських в’язниць мали випустити 110 палестинських ув’язнених. Серед них Мухаммад Абу Уарда – активіст ХАМАС, організатор терактів. Він отримав 48 довічних термінів.