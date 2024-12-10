Ізраїль здійснив одну з найбільших ударних операцій у Сирії, знищивши найважливіші військові об’єкти
Ізраїльські військові завдали близько 250 авіаударів по військових об’єктах у Сирії. Це одна з найбільших ударних операцій в історії повітряних сил Ізраїлю.
Про це повідомляє «Галей ЦАХАЛ» з посиланням на свої джерела.
The Times of Israel повідомляє, що близько 250 ударів по військовій інфраструктурі Сирії було завдано з неділі. Видання з посиланням на джерела в сирійських силах безпеки пише, що Ізраїль завдали удару по трьох великих військових авіабазах, на яких були розміщені десятки гелікоптерів і літаків.
«Ізраїль знищив найважливіші військові об’єкти в Сирії, включно із сирійськими аеродромами та складами на них, авіаційними ескадрильями, радарами, військовими станціями зв’язку та безліччю складів зброї і боєприпасів у різних місцях у більшості сирійських провінцій», – йдеться в заяві організації.
Повідомляється, що неподалік від Латакії Ізраїль завдав удару по об’єкту ППО і пошкодив кораблі сирійських ВМС, а також військові склади. У Дамаску і його околицях завдали ударів по військових об’єктах, дослідницьких центрах і управлінні радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, ізраїльська армія вперше за понад півстоліття перетнула кордон Сирії за межами Голанських висот. ЦАХАЛ взяв під контроль вершину гори Хермон на сирійській стороні кордону. Ймовірно, ізраїльтяни також висунули ще кілька місць, важливих контролю над цим районом. Розгортання наземних військ Ізраїлю за межами демілітаризованої зони в Сирії знаменує значний зсув у політиці Тель-Авіва.
Як повідомлялося, Ізраїль завдав удару по ймовірних об’єктах зберігання хімічної зброї та ракетах дальнього радіуса дії в Сирії, щоб запобігти їхньому потраплянню до ворожих сил. // ГлавкомTweet