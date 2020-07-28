Известный активист заявил, что под Одессой обстреляли автомобиль, в котором он ехал (видео)

О нападении на трассе сообщил в Facebook сам Ганул.

По его словам, он находился на пассажирском сиденье ВАЗа, ехавшего из Южного в Одессу. Вдруг к машине вплотную приблизились Toyota с киевскими номерами и Mercedes с иностранной регистрацией. «Они всячески стремились столкнуть нас с трассы», — утверждает Ганул, подчеркивая, что находившиеся в указанных авто начали стрелять по ВАЗу. Активист считает, что это спланированная акция, и не скрывает, что стал отстреливаться из пневматического оружия. Он записал номера одного из этих двух автомобилей.

На месте работают сотрудники полиции. Пока никаких комментариев от правоохранительных органов нет.

Демьян Ганул часто принимает участие в акциях против использования советской, коммунистической символики,а также незаконной застройки побережья и исторического центра города.

Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)