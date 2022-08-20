На Луганщині колаборантка очолила окупантське «управління пенсійного фонду у Біловодському районі»

Прокурори Луганської обласної прокуратури повідомили про підозру у колабораційній діяльності жительці Старобільщини, яка погодилася на співпрацю з окупаційною владою держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що колишня чиновниця Біловодської селищної ради перейшла на бік ворога. У березні 2022 року її призначено на посаду «в.о. начальника управління пенсійного фонду лнр в Біловодському районі», що діє на території селища Біловодськ Старобільського району. Псевдоструктура фунціонує в системі підконтрольного рф «міністерства праці та соцполітики лнр».

У своїй діяльності в незаконно створеному органі колаборантка займається питаннями пенсійного забезпечення жителів захоплених територій за «законодавством лнр», зокрема збором та акумулюванням особистих даних громадян, їх реєстрацією в незаконних органах виконавчої влади.

Досудове розслідування здійснюється слідчими 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

За протиправні дії підозрюваній загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з можливістю конфіскації майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури