Кабмін звільнив керівництво митниці, – нардеп

Кабінет міністрів сьогодні звільнив керівництво Державної митної служби. Зокрема, з посади звільнили виконуючого обов’язки голови митної служби Вячеслава Демченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка в Telegram.

Також уряд звільнив заступників Демченка – Олександра Щуцького та Руслана Черкаського.

За інформацією співрозмовників РБК-Україна, політичне рішення про звільнення керівництва митниці було ухвалено на початку цього тижня. Сьогодні, як очікується, Кабмін на позачерговому засіданні має офіційно затвердити ці відставки.