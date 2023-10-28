Мешканця Полтавського району затримали за нанесення ножового поранення жінці

До відділу №3 (м. Карлівка) Полтавського районного управління поліції 27 жовтня близько 16-ї години надійшло повідомлення від медиків про ножове поранення в шию мешканки села Тимченківка Машівської громади Полтавського району. Поліція затримала правопорушника та розпочала кримінальне провадження.

В ході проведення першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що 58-річний власник оселі під час конфлікту вдарив ножем свою 53-річну знайому. Жінку медики госпіталізували до реанімації.

Петро Кондратенко, начальник відділу поліції №3 (м. Карлівка), повідомив:

«Наразі фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу – тримання під вартою».

За даним фактом слідчим підрозділом поліції, під процесуальним керівництвом Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Полтавського РУ поліції)