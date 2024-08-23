У різних областях України повідомили про мінування 16 судів

З приміщень провели евакуацію.

У різних областях України 23 серпня невідомі повідомили про мінування судів. Станом на 12:36 відповідні дані отримали 16 судів.

Це Житомирський апеляційний суд, Господарський суд Івано-Франківської області, Баштанський районний суд Миколаївської області, Білопільський районний суд Сумської області, Менський районний суд Чернігівської області, Сокирянський районний суд Чернівецької області, Чернівецький районний суд Вінницької області, Городенківський районний суд Івано-Франківської області, Нововодолазький районний суд Харківської області, Тисменицький районний суд Івано-Франківської області, Великомихайлівський районний суд Одеської області, Господарський суд Одеської області, Київський апеляційний суд, Братський районний суд Миколаївської області, Дергачівський районний суд Харківської області. Відповідні дані опублікувала пресслужба Судової влади.

“Проводяться заходи евакуації працівників та відвідувачів судів. Правоохоронні органи проводять відповідні роботи”, – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про фейкові мінування в Україні – звична практика для ворога. Вибухотехніки зобов’язані реагувати на кожне таке повідомлення, і держава витрачає значні кошти на перевірку. // LB.ua