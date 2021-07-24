Как преступники получают доступ к телефонам клиентов Приватбанка

Преступники под видом сотрудников Приватбанка просят клиентов банка установить мобильное приложение, которое дает удаленный доступ к смартфону.

О такой мошеннической схеме клиенты банка рассказывают в фейсбуке.

Фейковая служба безопасности

Звонок утром. «Здравствуйте, вас беспокоят из службы безопасности Приватбанка. Мы зафиксировали попытку входа в ваш Приват24 из города Харькова. Это были вы?» — поинтересовались злоумышленники.

Оказаться «на крючке» очень легко. «Несмотря на то, что „сотрудник Привата“ упорно общался на русском, обращался он ко мне исключительно по имени и отчеству, обладал определенной информацией о регионе, где я нахожусь, и даже назвал адрес родительского дома как последний, откуда я как бы входила в личный кабинет (правда, назвал старый номер дома, несколько лет назад нумерация была скорректирована)», — описывает ситуацию клиентка Привата.

Затем аферист начал убеждать жертву скачать приложение для дистанционного управления телефоном. Мол, будем отключать два устройства, из которых заходили в ваш личный кабинет.

«После этого стало ясно, что это обычная мошенническая схема. Google и оператор горячей линии только подтвердили мои выводы», — пишет автор неприятной истории.

Удаленный доступ

Схема очень простая. Злоумышленники теперь не просят жертву делиться реквизитами карты: номер, срок действия и трехзначный код.

Они хотят, чтобы жертва загрузила приложение с Google Play/App Store. Когда оно установлено, мошенники просят назвать код, который появится в окне программы.

Мошенническое приложение работает по принципу Team Viewer — программное обеспечение для удаленного контроля компьютеров и обмена файлами между ними. Если жертва называет код, преступники получают удаленный доступ к ее смартфону и, соответственно, к мобильному банкингу, что позволяет вывести деньги со счета.

«Мошенники совершенствуются. Советы те же — сотрудники банка не звонят с мобильных номеров», — прокомментировали в пресс-службе Приватбанка.

В любой сомнительной ситуации советуют самостоятельно звонить на горячую линию и узнавать, что на самом деле происходит с вашим мобильным приложением и счетом в банке. // Минфин