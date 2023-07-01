Жінка, яка намагалась «відкупити» сина від крадіжки, сама стала підозрюваною

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру жінці за фактом пропозиції службовій особі, яка займає відповідальне становище, надати їй неправомірну вигоду за вчинення службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використання наданої їй влади та службового становища (ч. 3 ст. 369 КК України).

Слідством встановлено, що 58-річна мешканка м. Балаклія запропонувала 10 тисяч гривень слідчій поліції за непритягнення до кримінальної відповідальності її сина за крадіжку човникового двигуна.

Поліцейська від грошей відмовилась та попередила жінку, що за спробу підкупу службової особи законодавством передбачена кримінальна відповідальність.

Однак «турботлива мати» не сприйняла слова поліцейської серйозно і через кілька днів знову запропонувала гроші поліціянтці.

Проте тепер разом із сином мати теж має проблеми із законом. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування проводять слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Харківського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Харківська обласна прокуратура