Катування дітей у дитячому садочку – чотирьом вихователям повідомлено про підозру

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської міської прокуратури повідомлено про підозру чотирьом працівникам приватного корекційного дитячого садочка за фактом катування малолітніх дітей (ч. 2 ст. 127 КК України).

Згідно з матеріалами слідства, виховательки столичного приватного дитячого садочка, діючого за нібито методикою АВА-терапії, упродовж тривалого часу вчиняли протиправні дії відносно малолітніх вихованців закладу. Вказані дії супроводжувалися заподіянням дітям сильного фізичного болю та моральних страждань з метою покарати їх за поведінку та невиконання вказівок вихователів.

14.02.2023 у приміщенні дитячого закладу проведено обшуки, у ході яких вилучено документи, які мають значення для досудового розслідування.

На цей час вже ідентифіковано як потерпілими трьох дітей віком від 5 до 6 років.

За результатами слідчих дій чотирьом вихователькам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП у м. Києві за матеріалами Управління міграційної поліції ГУНП в м. Києві.

Київська міська прокуратура