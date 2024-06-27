Казахстан відмовився видавати Києву підозрюваного у замаху на Садикова

Звинувачення у зацікавленості Астани у вбивстві журналіста там назвали «провокацією».

Разом з цим Ашимбаєв заявив, що Астана не причетна до замаху на Садикова. Подібні заяви він назвав «провокацією». Він додав, що генпрокуратура Казахстану «підключилася до розслідування» та перебуває на зв’язку зі своїми українськими колегами.

Нагадаємо, на Айдоса Садикова скоїли замах 18 червня у Шевченківському районі Києва, коли той разом із дружиною сидів у машині. З 2010 року на Батьківщині він зазнає кримінального переслідування. Журналіст відомий критикою уряду країни та олігархів.

21 червня правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам Казахстану, які стріляли у Садикова. Це Алтай Жаканбаєв та Мейрам Каратаєв. Першого вже затримали на Батьківщині, а останнього розшукують. Його дружина журналіста Наталія називала співробітником департаменту внутрішніх справ Костанайської області.

Раніше українська генпрокуратура повідомляла, що проситиме про екстрадицію підозрюваних у замаху на Садикова. Зазначалось, що правоохоронці готують усі необхідні документи, аби розпочати процедуру. // Дзеркало тижня