Казахстан відмовився видавати Києву підозрюваного у замаху на Садикова

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Звинувачення у зацікавленості Астани у вбивстві журналіста там назвали «провокацією».

Голова сенату парламенту Казахстану Маулен Ашимбаєв заявив, що Астана не збирається видавати підозрюваного у замаху на вбивство казахського опозиційного журналіста Айдоса Садиков у Києві. Рішення він пояснив «загальним принципом», повідомляє казахська служба «Радіо Свобода».«Це загалом не щодо цієї ситуації, а загалом принцип: Казахстан не видає своїх громадян іншим державам», — заявив він.

Разом з цим Ашимбаєв заявив, що Астана не причетна до замаху на Садикова. Подібні заяви він назвав «провокацією». Він додав, що генпрокуратура Казахстану «підключилася до розслідування» та перебуває на зв’язку зі своїми українськими колегами.

Нагадаємо, на Айдоса Садикова скоїли замах 18 червня у Шевченківському районі Києва, коли той разом із дружиною сидів у машині. З 2010 року на Батьківщині він зазнає кримінального переслідування. Журналіст відомий критикою уряду країни та олігархів.

21 червня правоохоронці повідомили про підозру двом громадянам Казахстану, які стріляли у Садикова. Це Алтай Жаканбаєв та Мейрам Каратаєв. Першого вже затримали на Батьківщині, а останнього розшукують. Його дружина журналіста Наталія називала співробітником департаменту внутрішніх справ Костанайської області.

Раніше українська генпрокуратура повідомляла, що проситиме про екстрадицію підозрюваних у замаху на Садикова. Зазначалось, що правоохоронці готують усі необхідні документи, аби розпочати процедуру. // Дзеркало тижня

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