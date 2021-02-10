Керівника ПП підозрюють в ухиленні від сплати ₴5 млн. податків

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури слідчими СУ ГУ ДФС у м. Києві повідомлено про підозру керівнику приватного підприємства за фактом ухилення від сплати земельного податку та службового підроблення (ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України).

Слідством встановлено, що керівник підприємства під час здійснення господарської діяльності у 2015-2016 роках, маючи реальну можливість та фінансові ресурси на підприємстві, умисно подала до контролюючих органів недостовірні податкові декларації, внаслідок чого ухилилась від сплати земельного податку на загальну суму майже 5 млн гривень.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження.

Київська міська прокуратура