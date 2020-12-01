Керівника приватного підприємства підозрюють у привласненні ₴700 тис. бюджетних коштів

За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської місцевої прокуратури повідомлено про підозру генеральному директору одного з приватних підприємств у службовому підробленні та розтраті бюджетних коштів в особливо великому розмірі (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

За процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської місцевої прокуратури повідомлено про підозру генеральному директору одного з приватних підприємств у службовому підробленні та розтраті бюджетних коштів в особливо великому розмірі (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України).

За версією слідства, директор привласнив бюджетні кошти під час капітального ремонту крівлі навчального закладу у Кілійському районі.

З’ясовано, що підозрюваний вніс до актів приймання виконаних будівельних робіт недостовірні відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та їх вартості, та підписав їх.

Внаслідок таких протиправних дій державі завдано 700 тис грн збитків.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Кілійського відділення поліції за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НПУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Одеської обласної прокуратури