Керівництво регіональної митниці викрито на вимаганні хабарів у експортера меду (відео)

Слідчі ДБР викрили керівництво однієї з регіональних митниць на поборах.

За попередньою інформацією, службові особи митниці, зокрема з-поміж керівництва, вимагали щомісячні хабарі у керівника підприємства, що здійснює експорт українського бджолиного меду до країн Європи. За оперативними даними, «такса» становила по 200 доларів за розмитнення одного авто з медом.

За гроші митники обіцяли не створювати штучні перешкоди під час оформлення та не ініціювати лабораторні дослідження продукції.

Слідство задокументувало, як підприємець через посередника передавав митникам «плату» у сумі 5,6 тис. дол. США.

21 грудня 2021 року посередника затримали під час отримання чергового хабаря – 2,4 тис. дол. США.

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Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та отриманні хабаря (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України).

Крім того, під час обшуків на одній із квартир, яка належить керівнику регіональної митниці слідчі виявили 234 тис. дол. США, золоті колекційні монети, ювелірні вироби з інкрустованим дорогоцінним камінням та діамантами, колекцію коштовних годинників, мисливську зброю. Походження знайденого майна встановлюється.

Також, планується вручення повідомлень про підозру керівництву та службовим особам митниці за вказаними статтями Кримінального кодексу України.

Санкція зазначених статей передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – СБУ.

ДБР