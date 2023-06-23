Керівник освітньої установи назловживав службовим становищем на суму понад ₴800 тисяч

Слідче управління поліції області, за оперативного супроводу УСБУ в області та процесуального керівництва обласної прокуратури, проводить досудове розслідування за фактом протиправних дій посадовця, внаслідок яких закладу завдано збитків на понад 800 тисяч гривень.

Встановлено, що у 2020 році між освітнім закладом та фермерським господарством було укладено договір на обробіток і вирощування сільгоспкультур на державних землях.

Після збирання врожаю керівник закладу, діючи в інтересах фермера, умисно визначив в акті приймання-передачі вартість продукції за значно нижчою ціною від ринкової.

Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області