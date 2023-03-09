Керівника фінансової компанії підозрюють у колабораційній діяльності

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Зловмисник активно підтримував проросійську окупаційну владу, взаємодіяв з незаконними органами влади, створеними рф на тимчасово окупованій території.

Правоохоронці довели причетність чоловіка до протиправної діяльності, тепер йому загрожує до п’яти років за гратами із конфіскацією майна.

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Отримавши оперативну інформацію, столичні слідчі управління поліції в метрополітені спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили керівника фінансової компанії, який співпрацював з незаконною проросійською владою.

У ході досудового розслідування встановлено, що 45-річний правопорушник налагодив бізнес на тимчасово окупованій території та добровільно співпрацював з незаконною владою, передаючи частину прибутку окупаційній адміністрації та підтримував збройну агресію рф проти України.

За даним фактом слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва

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