Керівника фінансової компанії підозрюють у колабораційній діяльності

Зловмисник активно підтримував проросійську окупаційну владу, взаємодіяв з незаконними органами влади, створеними рф на тимчасово окупованій території.

Правоохоронці довели причетність чоловіка до протиправної діяльності, тепер йому загрожує до п’яти років за гратами із конфіскацією майна.

Отримавши оперативну інформацію, столичні слідчі управління поліції в метрополітені спільно зі співробітниками Служби безпеки України та за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури викрили керівника фінансової компанії, який співпрацював з незаконною проросійською владою.

У ході досудового розслідування встановлено, що 45-річний правопорушник налагодив бізнес на тимчасово окупованій території та добровільно співпрацював з незаконною владою, передаючи частину прибутку окупаційній адміністрації та підтримував збройну агресію рф проти України.

За даним фактом слідчими слідчого відділу управління поліції в метрополітені розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. За погодженням із Подільською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні цього злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва