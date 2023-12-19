Керівника підприємства-підрядника підозрюють у привласненні майже 3-х мільйонів гривень

Слідчі поліції Кіровоградської області під процесуальним керівництвом прокуратури проводять розслідування за фактом привласнення грошей в особливо великих розмірах.

Встановлено, що у 2017 році між підрозділом місцевого органу влади та підприємством-підрядником було укладено договір про ремонт дорожнього покриття в одному з міст.

Після виконання робіт контрольні органи провели перевірку правильності визначення їх вартості та виявили порушення. У рамках досудового розслідування також проведено судово-будівельно-технічну експертизу. За її висновками завищення вартості виконаних робіт у звітній документації становить 2,9 мільйона гривень.

Підряднику правоохоронці повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Санкцією статті передбачено покарання – позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

За матеріалами слідчого управління

поліції Кіровоградської області