Кібератака на сайт Міноборони триває: з’явилися нові деталі

Наразі все ще триває DoS-атака на сайт Міністерства оборони України, трафік порталу направили на сервіс захисту у США.

Про це інформує пресслужба Міноборони, пише УНН.

“Офіційний веб-портал Міністерства оборони України зазнав безпрецедентної DoS-атаки, яка ще триває. Атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.​Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось”, — ідеться в повідомленні.

Наголосили, що партнери з США одразу запропонували підтримку, надавши технічні консультації та сервіси додаткового захисту, що в черговий раз є підтвердженням політичних домовленостей щодо співпраці у сфері кібербезпеки, яких було досягнуто ще у листопаді 2021 року.​

“Перед тим, як відновити роботу сайту, наші фахівці з’ясували причини порушення його функціонування, скоординували свої дії з НКЦК РНБО, СБУ, Держспецзв’язку, а також з фахівцями інших структур, які також зазнали атаки. Ми маємо розуміння про природу атаки: зловмисники нічого не зламували, не намагались завантажувати канал або припиняти роботу провайдера, але направили на сайт багато специфічних запитів, щоб перевантажити наявні серверні потужності надлишковими обчисленнями”, — наголосили у відомстві.

Міністерство оборони України без надлишкового трагізму, але з обачливістю усвідомлює, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено.​

Оновлення програмного забезпечення сайту вже заплановане, повідомили у Міноборони.

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15 лютого в Україні DdоS-атак зазнали ПриватБанк, Ощадбанк, сайти Міністерства оборони України та Збройних сил України.