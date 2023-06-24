кіберполіція припинила діяльність 9-ти шахрайських call-центрів у києві та дніпрі

До роботи операторами залучили більше 200 громадян. Зловмисники «орієнтували» свої схеми на привласнення грошей жителів європейських країн.

Працівники офісів у Дніпрі діяли за схемою «вам телефонують із банку». Видаючи себе за співробітників фінустанов, дізнавалися у людей дані їхніх карток: номери, CVV-коди, термін дії та одноразові паролі. Отримавши необхідні відомості, правопорушники привласнювали гроші потерпілих.

Оператори столичних call-центрів пропонували громадянам інвестувати гроші у фейкові псевдоприбуткові проєкти та фінансові піраміди.

Обидві схеми були орієнтовані на іноземних громадян. Загалом у зазначених call-центрах працювало більше 200 осіб.

Встановлюється сума збитків, завданих потерпілим.

За місцями розташування call-центрів правоохоронці провели 11 обшуків. Вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, накопичувачі даних та стартові пакети операторів стільникового зв’язку.

Відкрито два кримінальні провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих, а також організаторів шахрайської діяльності.

Департамент кіберполіції Національної поліції України