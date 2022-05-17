Кіберполіція викрила чоловіка у шахрайстві зі зламом акаунтів соцмереж

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Фігурант несанкціоновано отримував доступ до профілів користувачів соцмереж, а далі привласнював гроші громадян за схемою «друг просить у борг». У такий спосіб зловмисник ошукав щонайменше 50 осіб на понад 200 тисяч гривень.

Протиправну діяльність 28-річного жителя Сумщини викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим відділом Оболонського управління поліції Києва.

Кіберполіція викрила чоловіка у шахрайстві зі зламом акаунтів соцмереж

Зловмисник через тематичні канали скуповував скомпрометовані облікові дані до електронних скриньок. Далі чоловік відновлював доступ до акаунтів соцмереж, авторизувався і розсилав повідомлення друзям зламаних користувачів із проханням про позику.

За попередніми даними, фігурант несанкціоновано втрутився до 30 акаунтів.

За схемою «друг просить у борг» чоловік ошукав близько 50 громадян. Загальна сума збитків сягає 200 тисяч гривень.

В оселі правопорушника працівники поліції провели обшуки та вилучили мобільні телефони, SIM-карти та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура Києва.

Кіберполіція нагадує громадянам, аби інтернет-сторінки не потрапили до рук шахраїв, необхідно встановлювати складні паролі, різні для кожного облікового запису та обов’язково налаштувати двофакторну автентифікацію.

Кіберполіція 

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