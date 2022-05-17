Кіберполіція викрила чоловіка у шахрайстві зі зламом акаунтів соцмереж

Фігурант несанкціоновано отримував доступ до профілів користувачів соцмереж, а далі привласнював гроші громадян за схемою «друг просить у борг». У такий спосіб зловмисник ошукав щонайменше 50 осіб на понад 200 тисяч гривень.

Протиправну діяльність 28-річного жителя Сумщини викрили працівники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчим відділом Оболонського управління поліції Києва.

Зловмисник через тематичні канали скуповував скомпрометовані облікові дані до електронних скриньок. Далі чоловік відновлював доступ до акаунтів соцмереж, авторизувався і розсилав повідомлення друзям зламаних користувачів із проханням про позику.

За попередніми даними, фігурант несанкціоновано втрутився до 30 акаунтів.

За схемою «друг просить у борг» чоловік ошукав близько 50 громадян. Загальна сума збитків сягає 200 тисяч гривень.

В оселі правопорушника працівники поліції провели обшуки та вилучили мобільні телефони, SIM-карти та банківські картки, що використовувалися у протиправній діяльності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Оболонська окружна прокуратура Києва.

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Кіберполіція нагадує громадянам, аби інтернет-сторінки не потрапили до рук шахраїв, необхідно встановлювати складні паролі, різні для кожного облікового запису та обов’язково налаштувати двофакторну автентифікацію.

Кіберполіція