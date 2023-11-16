На Сумщині поліцейські викрили 15-річну грабіжницю

Слідчі Роменського районного відділу поліції під процесуальним керівництвом прокуратури оголосили підозру 15-річній дівчині, яка з особливою зухвалістю та застосуванням сили змусила свою однолітку роздягнутися, відібрала у неї особисті речі і залишила мерзнути на вулиці.

До поліції звернувся мешканець м.Ромни з повідомленням про злочин, який вчинили відносно його неповнолітньої доньки. На місце виклику негайно виїхала слідчо-оперативна група.

Як з’ясували поліцейські, близько 20:00 на місцевому стадіоні до 15-річної потерпілої та її подруги підійшла компанія однолітків. Одна з дівчат підійшла до доньки заявника і без причин нанесла удари по обличчю. Далі звалила її на землю та за допомогою запальнички намагалась підпалити волосся. Після чого нападниця дала змогу потерпілій підвестися на ноги, але пригрозила застосуванням фізичної сили, і наказала дівчині зняти з себе одяг, що остання й зробила.

На цьому підозрювана не зупинилася, вона відібрала у неповнолітньої знятий одяг, особисті речі та новенький гаджет, а вже потім покинула місце події.

Під час проведення комплексу слідчо-оперативних заходів, правоохоронці встановили, що до даної події причетна 15-річна роменчанка, яка вже раніше потрапляла у поле зору правоохоронців.

По даному факту у поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 “Хуліганство” та ч.4 ст. 186 “Грабіж” Кримінального кодексу України та вже повідомили дівчині про підозру у скоєному. Наразі слідчі звернулися до суду з клопотанням про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Сумської області