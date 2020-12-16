«Киевского маньяка», державшего в страхе весь город, заметили на улице

Выдворенный из России шахматист, подозреваемый в убийстве киевлянина, находится не в СИЗО, а под домашним арестом. Суд не принял во внимание, что 37-летний житель Донецкой области может скрыться на оккупированной территории. Жители Вышгорода в свою очередь утверждают, что видели «маньяка» на улице.

OBOZREVATEL выяснил, что несмотря на решение суда о ношении электронного средства контроля (браслета), на подозреваемом его нет.

«Маньяк убил несколько человек»

Слухи о маньяке в Киеве стали распространяться зимой 2020 года. В течение февраля-марта в Оболонском районе находили человеческие останки. Первый раз – в заливе Собачье Устье.

Жители столицы паниковали: мол, на свободе маньяк, который убил уже несколько человек. Однако впоследствии выяснилось, что все найденные части тела принадлежат одному пожилому мужчине. Что, конечно же, не менее трагично.

Работа по розыску преступника дала результат через полгода. В конце сентября начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что подозреваемый в убийстве задержан.

«Им оказался 37-летний уроженец Донецкой области, который снимал жилье у пострадавшего. По одной из версий, он убил человека, чтобы в дальнейшем завладеть его жильем», – рассказывал глава столичной полиции.

По данным следствия, преступление произошло еще в декабря 2019 года в квартире пожилого мужчины. Для того, чтобы скрыть убийство, пакеты с останками подозреваемый бросил в водоем.

«После этого продолжил пользоваться квартирой убитого под видом его внука, а сменил место жительства только после того, как родственники старика начали разыскивать его», – сообщили в прокуратуре Киева.

Также в прокуратуре озвучили, что во время обысков, проведенных в квартире по адресу проживания подозреваемого (в Вышгороде – Ред.), правоохранители обнаружили и изъяли вещественные доказательства, подтверждающие причастность этого человека к убийству. По информации источников OBOZREVATEL, среди найденных вещей были якобы и документы убитого 73-летнего мужчины.

«Элитный» арест

После задержания подозреваемого в особо тяжком преступлении, за которое грозит 15 лет лишения свободы, Оболонский районный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Прокурор посчитал это незаконным и необоснованным и подал апелляционную жалобу. А в конце октября Киевский апелляционный суд оставил решение о домашнем аресте в силе.

По информации источников OBOZREVATEL, подозреваемый живет в Вышгороде Киевской области, в элитном жилом комплексе, где арендует квартиру. Именно эта квартира «фигурировала» в судебном решении о мере пресечения. Тем временем в редакцию обратились местные жители, которые заявили, что якобы видели «вероятного убийцу»… на улице.

Вышгородские правоохранители подтвердили, что подозреваемый был под их контролем до конца ноября, а больше судебных решений они не получали. И где сейчас находится мужчина – не знают. Также в полиции сказали, что во время круглосуточного домашнего ареста, если есть необходимость, подозреваемый в убийстве действительно может выходить на улицу – например, в магазин.

«Ну, а кто же будет его обслуживать? Так что может выходить. Но предупреждать об этом», – добавил полицейский.

Сам подозреваемый, с которым удалось связаться журналистам OBOZREVATEL, по телефону сообщил, что суд продлил домашний арест еще на месяц. А он перебрался из Вышгорода в Киев (арендовал квартиру на Маяковского), о чем якобы и уведомил органы.

На вопросы о продлении меры пресечения и где сейчас находится подозреваемый, нашим журналистам не захотели отвечать ни в прокуратуре Киева, ни в Оболонском райуправлении полиции –сказали отправить официальные запросы. Отметим, ответ можно ждать пять рабочих дней.

А браслета – нет

В появившемся в реестре решении Оболонского районного суда Киева действительно указано, что домашний арест 37-летнему уроженцу г. Енакиево продлен до 23 декабря. Более того, суд постановил использовать электронное средство контроля. Однако подозреваемый в телефонном разговоре с нашими журналистами заявил, что никакого браслета на нем нет.

Также он утверждает, что никаких веских доказательств у следствия нет, а его окружение «кошмарят». И в ближайшие дни он собирается «снять» домашний арест.

Что известно о подозреваемом в убийстве: