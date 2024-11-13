Українські банки попередили про нову шахрайську схему з «тисячею Зеленського»

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Шахраї поширюють у мережі фейкові повідомлення від Мінсоцполітики про отримання тисячі гривень

У мережі шахраї поширюють посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави. Так, українські банки почали надсилати клієнтам інформаційні повідомлення з попередженнями.

Один із банків закликав не довіряти подібним повідомленням й у жодному разі не переходити за шахрайськими посиланнями та не вводити на сумнівних сайтах дані своїх карток.

Банки закликають українців не довіряти шахраям та не переходити за сумнівними посиланнями

Зазначається, що інформацію про виплату «тисячі Зеленського» буде надіслано в груді цього року, коли власне й і запрацює програма.

Як повідомлялося раніше, уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1 тис. грн буде розміщена на офіційних ресурсах уряду України. А можливість отримати 1000 грн в рамках програми зимова «єПідтримка» буде здійснюватися через офіційний застосунок «Дія».

Нагадаємо, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.

Раніше повідомлялося, що уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. // Главком

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