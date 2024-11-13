Українські банки попередили про нову шахрайську схему з «тисячею Зеленського»

Шахраї поширюють у мережі фейкові повідомлення від Мінсоцполітики про отримання тисячі гривень

У мережі шахраї поширюють посилання на фейкові акаунти Міністерства соціальної політики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави. Так, українські банки почали надсилати клієнтам інформаційні повідомлення з попередженнями.

Один із банків закликав не довіряти подібним повідомленням й у жодному разі не переходити за шахрайськими посиланнями та не вводити на сумнівних сайтах дані своїх карток.

Зазначається, що інформацію про виплату «тисячі Зеленського» буде надіслано в груді цього року, коли власне й і запрацює програма.

Як повідомлялося раніше, уся достовірна інформація щодо оформлення грошової підтримки у 1 тис. грн буде розміщена на офіційних ресурсах уряду України. А можливість отримати 1000 грн в рамках програми зимова «єПідтримка» буде здійснюватися через офіційний застосунок «Дія».

Нагадаємо, ідея «єПідтримки» виникла через те, що Україна отримала закордонну допомогу, на яку навіть не розраховувала.

Раніше повідомлялося, що уряд 1 грудня запровадить нову програму фінансової підтримки. Вона передбачає, що кожен українець зможе отримати 1 тис. грн. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. // Главком