Кіровоградські правоохоронці затримали чоловіка на спробі підкупити поліцейського

До восьми років тюремного ув’язнення загрожує мешканцю Кіровоградщини, який надав неправомірну вигоду посадовцю поліції за «закриття» кримінального провадження. Оперативники ДВБ та слідчі кіровоградської поліції затримали його в процесуальному порядку.

До Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України звернувся начальник одного з відділень поліції Голованівського райвідділу поліції ГУНП в Кіровоградській області та повідомив, що фігурант кримінального провадження запропонував йому неправомірну вигоду.

Виявилось, що кіровоградські поліцейські викрили місцевого мешканця на незаконних оборудках з наркотиками. Аби не нести покарання за скоєне, чоловік вирішив домовитись із посадовцем поліції та запропонував йому 1000 доларів хабаря. За цю суму підполковник поліції мав сприяти припиненню кримінального провадження відносно нього.

Оперативники внутрішньої безпеки поліції та слідчі слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області затримали хабародавця у службовому кабінеті посадовця поліції одразу після передачі частини неправомірної вигоди.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури фігуранта затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому оголошено про підозру за ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). За спробу підкупу службової особи чоловікові загрожує до восьми років позбавлення волі.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України