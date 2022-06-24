Киянина судитимуть за виправдовування збройної агресії РФ проти України

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Києва у поширенні матеріалів, що містять виправдовування та визнання правомірною збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, обвинувачений на власній сторінці у соціальній мережі «Facebook» поширював публікації антиукраїнського характеру. Зокрема у них визнавалася правомірною збройна агресія РФ проти України. Також чоловік був активним учасником проросійських пабліків у месенджерах, де пропагувалася ідея законності окупації територій нашої держави.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку.

Досудове розслідування здійснювалося ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу оперативних підрозділів СБУ.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура