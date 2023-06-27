На Донеччині прихильниця окупантів закликала до вбивства українців та прославляла армію агресора
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури повідомлено про підозру мешканці м. Краматорська за фактами глорифікації учасників збройної агресії рф, поширення матеріалів із запереченням тимчасової окупації частини території України (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).
У грудні 2022 року громадянка України, уродженка с. Богородинки рф, поширювала в забороненій соцмережі «Однокласники» дописи з проросійської спільноти, де прославляли армію країни-агресора та, зокрема, «робили героями» солдат, які збивали наші літаки й безпілотники. У публікаціях також возвеличувалися «подвиги та жертовність» «вагнерівців», на противагу яким виступали образи та приниження на адресу українських захисників.
Жінка, яка прожила в Україні понад чверть століття, так і не змогла вивчити мову. Натомість вона активно поширювала публікації про так звані утиски російськомовного населення.
Підозрювана 33 роки пропрацювала кранівником-електрозварювальником на підприємстві, а коли вийшла на пенсію, стала поширювати заклики до усунення чинної влади й вбивства українців. Вона заперечувала тимчасову окупацію частини наших територій та виправдовувала всі злочинні дії рф.
Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Максимальне покарання за санкцією статті – 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Відділ інформаційної політики
Донецької облпрокуратури