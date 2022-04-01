Киянину повідомили про підозру за незаконне зберігання зброї та боєприпасів
На час досудового розслідування чоловік перебуватиме під вартою. Зловмиснику загрожує до семи років позбавлення волі.
На спецлінію 102 від жителів столиці надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку Голосіївського району чули постріли. За вказаною адресою виїхали поліцейські, де на місці події виявили власника оселі та двох невідомих.
Під час проведення невідкладного обшуку в будинку 44-річного киянина правоохоронці виявили автомат, патрони у кількості 52 штуки, гранату «Ф-1» із запалом до неї. Пояснити звідки ці предмети власник оселі відмовився та не надав жодних відповідних документів.
Поліцейські вилучили боєприпаси та затримали порушника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За даним фактом слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальне провадження та за погодженням із окружною прокуратурою повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
На час слідства суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Підозрюваному загрожує до семи років тюремного ув’язнення.
Відділ комунікації поліції КиєваTweet