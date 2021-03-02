Киянину повідомили про підозру за знущання над жінкою

Кривдник неодноразово вчиняв відносно своєї дружини домашнє насильство. За його вчинки районний суд призначав у сукупності 31 добу адміністративного арешту, але це не виправило його поведінку. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

З минулого року до поліції Києва почала звертатися 34-річна мешканка Голосіївського району, яка потерпала від домашнього насильства.

Ситуацію взяли на контроль дільничні офіцери поліції та мобільна група з реагування на випадки домашнього насильства Голосіївського управління поліції.

За словами дільничного офіцера поліції Богдана Грибця, постраждала жінка скаржилася на свого чоловіка, який під дією спиртного влаштовував у сім’ї сварки:

«Конфлікти бачили двоє дітей подружжя, один із яких – хлопчик, 2013 року народження. Кривдник штовхав жінку, лаявся на неї, ображав та принижував. Притягнення до адміністративної відповідальності: штрафи та адміністративні арешти, які виносив суд, не допомагали подолати ситуацію у родині. Тому ми спільно зі слідчим відділом районного управління поліції розпочали кримінальне провадження за вчинення домашнього насильства та постійно контактуємо з сім’єю».

У рамках досудового розслідування поліцейські направили дружину на проведення психолого-психіатричної експертизи, яка встановила, що через дії 41-річного чоловіка постраждала має ознаки тривалої депресії.

Слідчі Голосіївського управління поліції повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує покарання від громадських робіт на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, арешт на строк до шести місяців, обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до двох років.

Відділ комунікації поліції Києва