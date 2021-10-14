Київські правоохоронці затримали чоловіка, який ошукав пенсіонерку

Під виглядом лікаря зловмисник зняв з рахунку банківської картки жінки 15 000 гривень для доньки, яка нібито потрапила до медичного закладу. За скоєне йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

До Солом`янського управління поліції на спецлінію 102 зателефонувала місцева мешканка та повідомила, що у квартирі на вулиці Пітерській невідомий обманом шляхом заволодів її банківською карткою, з рахунку якої потім зняв 15 000 гривень. На адресу проживання жінки виїхала слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник Солом’янського управління поліції Іван Жук, правоохоронці поспілкувалися з 69-річною потерпілою та з`ясували, що зловмисник ошукав її за схемою «ваш родич потрапив у біду»:

«Спершу до жінки із незнайомого номеру зателефонувала нібито донька та повідомила, що потрапила до медичного закладу і їй необхідні гроші на лікування. Пенсіонерка сказала, що готівки у неї немає, але є банківська картка з грошима на рахунку. Через деякий час до киянки приїхав нібито лікар, якому вона передала банківську картку з паролем. Лише після того, як жінка зв’язалася зі своєю справжньою донькою, яка запевнила, що у неї все гаразд, вона зрозуміла, що її обманули».

Поліцейські переглянули записи із камер спостереження «Безпечне місто» і відеонагляду в будинку, де проживає потерпіла, та встановили маршрут руху зловмисника, після чого розпочали його пошуки. Наступного дня біля будинку на вулиці Донецькій оперативні працівники помітили чоловіка, схожого за описом на підозрюваного.

«Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ми з`ясували, що 42-річний чоловік раніше притягувався до кримінальної відповідальності через шахрайство. Також він має перебувати під цілодобовим домашнім арештом за місцем реєстрації у Запорізькій області», — зазначив правоохоронець.

Правоохоронці вилучили у чоловіка мобільний телефон. Затриманий розповів, що частину грошей витратив на власні потреби, а частину переказав спільникам.

«Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. За погодженням із окружною прокуратурою слідчі повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину та судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Також ми продовжуємо встановлювати інших осіб, причетних до злочину», — додав Іван Жук.

Відділ комунікації поліції Києва