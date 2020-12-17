Київські правоохоронці затримали іноземця за підозрою у вбивстві чоловіка на Майдані Незалежності

Аби уникнути покарання, громадянин Республіки Казахстан постійно змінював одяг та місця перебування. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія трапилася близько 20-ої години 8 грудня цього року у Шевченківському районі столиці. До поліції надійшло повідомлення про те, що у переході на Майдані Незалежності перехожі виявили чоловіка з ножовими пораненнями.

Правоохоронці опитали свідків та оглянули місце події. Поліцейські з’ясували, що між двома чоловіками відбувся конфлікт, у ході якого один із них двічі вдарив опонента ножем у живіт, після чого втік з місця вчинення злочину. Від отриманого поранення 30-річний чоловік помер на місці до приїзду лікарів швидкої допомоги.

Як розповів начальник відділення карного розшуку Шевченківського управління поліції Сергій Приходько, за фактом умисного вбивства слідчі відкрили кримінальне провадження, а особовий склад карного розшуку територіального управління підняли по тривозі:

«Ми опрацювали великий об’єм записів, отриманих із камер відеоспостереження, опитали десятки свідків та очевидців події. Також для встановлення особи зловмисника ми задіяли оперативників пенітенціарної служби. У результаті спільної та кропіткої роботи ми встановили та затримали підозрюваного. Ним виявився 44-річний громадянин Республіки Казахстан. Аби уникнути покарання, він постійно змінював місця перебування та змінював одяг».

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 10 фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисного вбивства) Кримінального кодексу України. Шевченківським районним судом столиці йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Києва