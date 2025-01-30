Колаборанту із Херсона присудили 11 років позбавлення волі

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування відносно громадянина України, який під час окупації міста Херсон незаконно очолив комунальне підприємство критичної інфраструктури міста. Суд виніс вирок у вигляді позбавлення волі та права обіймати посади у державних органах, а також конфіскацію майна.

Встановлено, що у липні 2022 року судимий, підтримуючи рішення та дії держави-агресора, з метою наділення його організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями керівника у незаконній структурі вступив в злочинну змову з окупаційними військами російської федерації. Фігурант прийняв пропозицію про зайняття керівної посади комунального підприємства критичної інфраструктури міста Херсон.

Після чого відбулися збори трудового колективу підприємства, де чоловік представився як новий директор. Також встановлено, що чоловік отримав вказівку окупаційної влади області розробити статутні документи, штатний розпис та провести інвентаризацію майна.

Фігуранту кримінального провадження було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Обвинувальний акт скеровано до суду.

Наразі суд виніс вирок у вигляді позбавлення волі строком на 11 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, у державних та комунальних підприємствах, установах та організаціях, та займатися діяльністю, повʼязаною з наданням публічних послуг на строк 15 років з конфіскацією всього майна, яке є власністю засудженого.

Бюро економічної безпеки