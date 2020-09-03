Колишній чиновник з Івано-Франківщини у складі банди продавав зброю

Служба безпеки України затримала в Тисмениці Івано-Франківської області 34-річного учасника кримінального угруповання за збут зброї.

Відомо, що він до 2014 року обіймав керівну посаду в одній з районних державних адміністрацій.

Про це в середу, 2 вересня, повідомило управління СБУ в Івано-Франківській області.

Як стверджують у відомстві, чоловік входить до кримінального угруповання, учасники якого серед іншого займалися незаконним обігом зброї.

Зустріч з «клієнтом» учасник злочинної групи призначив в одній з будівель у центрі Тисмениці.

«Під час спецоперації працівники СБУ вилучили у нього чотири пістолети різних моделей, серед яких зброя виробництва Російської Федерації. Також вилучено два глушники, набої та майже 250 тисяч гривень, ймовірно отриманих від злочинної діяльності», – йдеться у повідомленні СБУ.

Правоохоронці затримали учасника угруповання згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Зброю та боєприпаси направлено на експертизу для встановлення каналу їх надходження в Україну та можливого скоєння злочинів за допомогою цієї зброї. // Діло