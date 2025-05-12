Комарницький і дружина володіли понад сотнею квартир у Києві — журналісти викрили схему

Published

Ексдепутат Київради та впливовий підприємець Денис Комарницький, фігурант гучної справи щодо зловживань із виділенням земельних ділянок під забудову, разом зі своєю дружиною Іриною володів понад сотнею квартир у столиці.

За підрахунками «Слідства.Інфо», прибуток від їх реалізації міг сягнути 440 мільйонів гривень.

Журналістське розслідування виявило, що у 2016–2018 роках подружжя набуло права власності на 110 квартир, розташованих у популярних житлових комплексах Києва. Проте власниками нерухомості вони залишалися недовго.

Найбільше помешкань — 52 — подружжя придбало у ЖК «Комфорт Таун» на лівому березі столиці. У ще одному проєкті — Central Park біля станції метро «Либідська» — їм належали 48 квартир. Ще 10 одиниць нерухомості Ірина Комарницька зареєструвала на себе у житловому комплексі Tetris Hall, розташованому ближче до центру міста.

Як з’ясували журналісти, квартири не затримувалися у власності подружжя: більшість з них продавалася протягом кількох днів або тижнів після купівлі. Дані були отримані з відкритого реєстру прав на нерухомість.

Цікаво, що всі три комплекси, де були помічені квартири родини Комарницьких, збудовані одним девелопером — компанією KAN Development. Її очолює Ігор Ніконов, який у 2014–2015 роках обіймав посаду першого заступника голови Київської міської держадміністрації.

Коли журналісти спробували зв’язатися з Денисом Комарницьким, на вказаний ним раніше номер відповіла його дружина. Оскільки саме на неї була записана більшість квартир — 62 одиниці — їй адресували запитання щодо походження цього майна.

У розмові з журналісткою Ірина Комарницька заперечила припущення, що квартири могли бути формою хабаря, назвавши це «бізнес-діяльністю». Деталей про те, як саме функціонувала ця схема, або чому нерухомість так швидко перепродавалася, вона не надала. // Дзеркало тижня

Like

Tags:

You may also like...