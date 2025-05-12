Комарницький і дружина володіли понад сотнею квартир у Києві — журналісти викрили схему

Ексдепутат Київради та впливовий підприємець Денис Комарницький, фігурант гучної справи щодо зловживань із виділенням земельних ділянок під забудову, разом зі своєю дружиною Іриною володів понад сотнею квартир у столиці.

За підрахунками «Слідства.Інфо», прибуток від їх реалізації міг сягнути 440 мільйонів гривень.

Журналістське розслідування виявило, що у 2016–2018 роках подружжя набуло права власності на 110 квартир, розташованих у популярних житлових комплексах Києва. Проте власниками нерухомості вони залишалися недовго.

Найбільше помешкань — 52 — подружжя придбало у ЖК «Комфорт Таун» на лівому березі столиці. У ще одному проєкті — Central Park біля станції метро «Либідська» — їм належали 48 квартир. Ще 10 одиниць нерухомості Ірина Комарницька зареєструвала на себе у житловому комплексі Tetris Hall, розташованому ближче до центру міста.

Як з’ясували журналісти, квартири не затримувалися у власності подружжя: більшість з них продавалася протягом кількох днів або тижнів після купівлі. Дані були отримані з відкритого реєстру прав на нерухомість.

Цікаво, що всі три комплекси, де були помічені квартири родини Комарницьких, збудовані одним девелопером — компанією KAN Development. Її очолює Ігор Ніконов, який у 2014–2015 роках обіймав посаду першого заступника голови Київської міської держадміністрації.

Коли журналісти спробували зв’язатися з Денисом Комарницьким, на вказаний ним раніше номер відповіла його дружина. Оскільки саме на неї була записана більшість квартир — 62 одиниці — їй адресували запитання щодо походження цього майна.

У розмові з журналісткою Ірина Комарницька заперечила припущення, що квартири могли бути формою хабаря, назвавши це «бізнес-діяльністю». Деталей про те, як саме функціонувала ця схема, або чому нерухомість так швидко перепродавалася, вона не надала. // Дзеркало тижня